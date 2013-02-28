Путін: зондується можливість для розширення НАТО

«Сьогодні ми бачимо, як на планеті множаться і розширюються зони нестабільності та конфлікту. Не припиняються збройні конфлікти на Близькому Сході, в Азії, зростає небезпека експорту радикалізму і хаосу в найближчі з нами регіони», - наводить його слова власний кореспондент УНІАН у РФ.

«Одночасно робляться методичні спроби тим чи іншим чином розхитати стратегічний баланс. Фактично запущено другий етап створення глобальної системи ПРО Сполучених Штатів Америки, зондуються можливості для подальшого розширення НАТО на Схід, існує і небезпека мілітаризації Арктики», - заявив він.

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За словами В.Путіна, ці виклики безпосередньо зачіпають російські національні інтереси.

Він підкреслив, що серед пріоритетів Росії є - розвиток тісної інтеграції в Євразію, зміцнення Єдиного економічного простору, перехід до створення Євразійського економічного союзу.

В.Путін заявив, що Росія повинна сприяти зміцненню багатополярності в світі. Це розвиток механізмів колективного реагування на потенційні виклики регіональної безпеки, включаючи зміцнення військової складової ОДКБ, додав він.

За його словами, динаміка геополітичної обстановки вимагає від Росії вивірених і швидких дій. Збройні сили РФ повинні вийти на принципово новий рівень можливостей вже в найближчі 3–4–5 років.

«Наше завдання – створити сучасні, мобільні, добре оснащені Збройні сили, готові оперативно і адекватно відповісти на будь-які потенційні погрози, здатні забезпечити мир, захистити країну, наших громадян, наших союзників, майбутнє нашої нації й держави», - заявив він.

В.Путін підкреслив, що вже до 2015 року частка озброєнь нового покоління повинна скласти 30%, а до 2020 року дійти до 70-100%. При цьому він зазначив, що практично вся зброя і бойова техніка вироблятимуться в РФ.

За словами Президента Росії, потрібно завершити процес створення повноцінних угруповань на всіх стратегічних напрямках. Всі з'єднання і частини необхідно тримати лише в категорії постійної готовності, додав він.