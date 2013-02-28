У Росії шукають чоловіка, який вдарив бортпровідника і викрав літак

Співробітники правоохоронних органів більше тижня шукають двох чоловіків, оголошених у міжнародний розшук за те, що один з них намагався викрасти літак, а інший накинувся з кулаками на поліцейського, повідомив у четвер офіційний представник Слідчого комітету Володимир Маркін.

"Найбільший суспільний резонанс отримали кримінальні справи, порушені стосовно 54-річного саратовського підприємця Сергія Кабалова, підозрюваного в замаху на викрадення повітряного судна, та 25-річного жителя Краснодара Артема Бондаренко", - нагадав Маркін, пояснивши, що Бондаренко, за версією слідства, напав на поліцейського в московському аеропорту "Шереметьєво", повідомляють РІА Новости.

Раніше повідомлялося, що Кабалов і Бондаренко були заочно арештовані і десять днів тому оголошені в міжнародний розшук, причому Бондаренко було пред'явлено звинувачення.

"До теперішнього часу їх місцезнаходження не встановлено", - уточнив Маркін.

Бортпровідник компанії "Когалимавіа" заявив у поліцію, що п'яний Кабалов, нецензурно лаючись, вдарив його 11 січня на борту літака Москва - Хургада. Було порушено справу про побої, а пізніше - про замах на викрадення повітряного судна. За викрадення повітряного судна Кримінальний кодекс передбачає до восьми років позбавлення волі.

Інцидент з Бондаренко, за даними слідства, стався 16 січня в VIP-залі аеропорту "Шереметьєво". За те, що чоловік вдарив поліцейського в обличчя, йому може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.