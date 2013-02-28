У Саудівській Аравії при падінні з атракціону постраждали 12 дітей
10:11, 28 лютого 2013Світ
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Дванадцять дітей віком від 9 до 12 років одержали травми різного ступеня тяжкості при падінні з атракціону в парку розваг одного з торгових центрів столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяди,
Про це повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт саудівської газети "Ель-Іктісадія".
За інформацією столичної адміністрації, інцидент стався під час катання дітей на одному зі швидкісних атракціонів. Під час сеансу зламався блокуючий борт безпеки, і діти випали з крісел з висоти.Всі постраждалі доставлені до лікарні. Дві дитини перебувають у тяжкому стані - у них множинні переломи хребта. У решти діагностовано струс мозку, переломи і удари.
Постраждалі діти - учні однієї зі шкіл Ер-Ріяда. Катання на атракціонах входило до програми шкільної екскурсії до парку розваг.
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