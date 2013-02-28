США вирішили надати невійськову допомогу сирійським повстанцям
20:30, 28 лютого 2013Світ
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Вашингтон надасть невійськову допомогу, зокрема, харчі і ліки, сирійським повстанцям, які воюють з режимом Башара Асада.
Керрі озвучив рішення США / Фото : Википедия
Про це повідомив державний секретар США Джон Керрі в Римі після зустрічі «Друзів Сирії».
За його словами, США нададуть опозиції додатково 60 мільйонів доларів, пише Радіо Свобода.
Як заявив Керрі, рішення США має посилити тиск на Асада, щоб він пішов у відставку і звільнив шлях для демократичних перетворень.
На зустріч групи «Друзів Сирії» – країн, які мають намір надати невійськову допомогу опонентам режиму сирійського президента Башара Асада, з’їхалися представники десятків країн.
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