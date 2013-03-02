"Аль-Каїда" закликала вбивати колишніх лідерів США та Європи

На думку редакторів журналу, вбивати президентів і міністрів у відставці стає набагато простіше, ніж коли вони мають високі посади.

"Якщо ви думаєте, що ви не в змозі (знищити високопоставленого політика), то у вас є такі легкі мішені, як (екс-президенти США) Джордж Буш і Білл Клінтон, (екс-держсекретарі США) Колін Пауелл і Кондоліза Райс, а також (екс-президент Франції) Ніколя Саркозі і (екс-прем'єр Великобританії) Тоні Блер ", - цитує РІА Новости. Як пише видання "Аль-Каїди", колишніх лідерів можна легко знищити під час різних церемоній, прийомів або виборчих компаній.

Англомовний он-лайн журнал Inspire видає з травня 2012 єменський осередок "Аль-Каїди". Влада Ємену веде боротьбу з нею з весни 2011 року, коли сотні бойовиків захопили кілька міст в провінції Абьян. Ряд населених пунктів досі залишаються під їх контролем. Єменським військовим допомагають американці, які за допомогою безпілотних літальних апаратів проводять розвідку і обстріли позицій бойовиків.