У Москві на Марші на захист дітей затримали двох осіб
12:46, 02 березня 2013Світ
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Поліцейські в Москві затримала за провокації на Марші на захист дітей двох осіб.
На марші на захист дітей затримали "провокаторів"
Про це повідомляє московське управління МВС РФ.
"Біля місця проходу на захід на Гоголівському бульварі затримані дві людини за провокаційні дії і створенні перешкод у забезпеченні громадського порядку", - цитує повідомлення РІА "Новости".
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Затримані доставлені у відділок поліції, вирішується питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності.
"Марш на захист дітей" почався о 14.00 за мічцевим часом (12.00 за Києвом). За оцінками ГУМВС, в ньому бере участь близько 8 тисяч осіб.
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