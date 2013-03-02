У Москві на Марші на захист дітей затримали двох осіб

Про це повідомляє московське управління МВС РФ.

"Біля місця проходу на захід на Гоголівському бульварі затримані дві людини за провокаційні дії і створенні перешкод у забезпеченні громадського порядку", - цитує повідомлення РІА "Новости".

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Затримані доставлені у відділок поліції, вирішується питання про притягнення їх до адміністративної відповідальності.

"Марш на захист дітей" почався о 14.00 за мічцевим часом (12.00 за Києвом). За оцінками ГУМВС, в ньому бере участь близько 8 тисяч осіб.