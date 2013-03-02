Сьогодні тисячі росіян вийдуть на марші протесту

Як повідомили УНІАН організатори «Маршу на захист дітей», причиною проведення акції стала смерть усиновленого російського хлопчина Максима Кузьміна в американській родині.

«Ми більше не можемо мовчати. Трагедія закликає нас узятися за руки і об'єднатися. Ми вимагаємо розробити комплекс заходів, які полегшують усиновлення російських дітей громадянами Російської Федерації, розробити систему економічного стимулювання сімей з усиновленими дітьми, поліпшити умови у дитячих будинках, ввести громадський контроль над дитячими будинками, закликати бізнес до соціальної відповідальності», - підкреслюють організатори.

За даними поліції, марш розпочнеться о 14.00 на Гоголівському бульварі, передбачається до 20 тис. учасників.

Окрім цього, російська опозиція має намір провести соціальний марш «За права москвичів», який завершиться проведенням міського Форуму у форматі масового мітингу.

За інформацією організаторів, під час проведення Маршу громадяни озвучать жорстку критику політики, яку проводять мер Сергій Собянін і уряд Москви, висунуть властям вимоги щодо розв’язання основних міських проблем, а також розпочнуть процес формування списку «народних кандидатів» на виборах депутатів Мосміськдуми, які пройдуть у 2014 році.

Основною вимогою Маршу є скасування усіх «фільтрів» на виборах мера Москви, збільшення чисельного складу Мосміськдуми відповідно до кількості міських районів, зниження прохідного бар'єру на виборах до 3%, впровадження механізму відкликання виборцями мера і депутатів Московської думи.

У Москві збір учасників з 13.00 на початку Страсного бульвару, біля кінотеатру «Росія». Початок ходи о 14.00. Акція узгоджена з мерією і передбачає до 4,4 тис. учасників.

Проведення соціального маршу 2 березня також намічене ще приблизно у 20 містах РФ (Санкт-Петербург, Ростов, Нижній Новгород, Уфа, Кіров, Перм, Іваново, Вороніж тощо).

Всього у забезпеченні громадського порядку і безпеки буде задіяно понад 4 тис. співробітників органів внутрішніх справ, військовослужбовців внутрішніх військ і дружинників.

«Будь-які порушення громадського порядку перепинятимуться співробітниками правоохоронних органів. Поліція звертається до громадян з переконливим проханням не піддаватися на провокації окремих осіб, що намагаються використовувати вас у своїх протиправних цілях», - зазначається у повідомленні поліції.