Конгресмени США закликають скористатися смертю Чавеса

"Чавес був тираном, який змушував венесуельців жити в страху ... Тим краще, скатертиною дорога! Тепер відносини США з цією країною стали можливими", - йдеться в заяві глави міжнародного комітету палати представників конгресу США республіканця Еда Ройса. Екс-голова комітету Ілеана Рос-Летінен також зазначила, що після смерті Чавеса у венесуельців "з'явилася надія на нову еру свободи і демократії". "Так завжди буває з тиранами", - вважає республіканець Том Коттон.

Демократи в конгресі повели себе більш стримано, передає РІА "Новости". Вони фактично повторили заяву Барака Обами про те, що зі смертю Чавеса у Венесуели з'явився шанс змінити курс.

"США прагнуть розвитку конструктивних відносин з Венесуелою і мають намір підтримувати демократію в цій країні, - йдеться в заяві президента США. - У цей важкий час після смерті президента Уго Чавеса США підтверджують свою підтримку народу Венесуели та свою зацікавленість у розвитку конструктивних відносин з урядом Венесуели . Зараз, коли Венесуела починає нову главу своєї історії, США як і раніше залишаються вірні підтримці демократичних принципів, поваги до закону і прав людини ".

Міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг засмучений через смерть президента Венесуели: "Я засмучений повідомленнями про смерть Уго Чавеса. Бувши президентом Венесуели протягом 14 років, він залишив незабутнє враження про себе, як у своїй країні, так і в усьому світі ", - йдеться в його заяві.

Президент Франції Франсуа Олланд висловив найглибші співчуття народу Венесуели у зв'язку зі смертю Уго Чавеса. У заяві Єлисейського палацу зазначено, що Уго Чавес "вніс глибокий слід в історію своєї країни ... і продемонстрував незаперечну волю до справедливості й розвитку".

Аргентинська влада оголосили триденну жалобу, повідомило Національне радіо країни, лідер Аргентини Крістіна Кіршнер вирушить у Каракас. Раніше стало відомо, що Кіршнер скасувала офіційні заходи, заплановані на вівторок. А адміністрація президента Бразилії Ділми Роуссефф, яка мала прибути до Аргентини в четвер з офіційним візитом, повідомила, що візит скасовується у зв'язку з кончиною Чавеса.

Державна рада Куби оголосила триденний траур у країні у зв'язку зі смертю президента Венесуели Уго Чавеса, йдеться в повідомленні, зачитаному на кубинському державному телебаченні

Чавес помер у вівторок у віці 58 років. Протягом майже двох років Чавес боровся з онкологічним захворюванням, яке було виявлено у нього в середині 2011 року. Незадовго до смерті Чавес повернувся до Каракаса з Гавани, де проходив лікування після останньої хірургічної операції, перенесеної в грудні 2012 року.