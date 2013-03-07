Республіканці у Сенаті США заблокували призначення директора ЦРУ

Так республіанці виступають проти застосування у зонах військових операцій безпілотних літаків проти громадян США, навіть якщо їх підозрюють у тероризмі, пише Радіо Свобода.

Сенатор від штату Кентуккі Рон Пол умовою підтримки кандидатури Джона Бреннана на посаду директора ЦРУ називає чіткі гарантії відмови від таких заходів.

Цього тижня генпрокурор США Ерік Холдер сказав, що не може виключити застосування ударів безпілотників проти американців, яких у США підозрюють у причетності до тероризму.