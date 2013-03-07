Начальник охорони назвав причину смерті Уго Чавеса

Причиною смерті президента Венесуели Уго Чавеса став серцевий напад, передає агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на генерала Хосе Орнела, який очолював охорону державного лідера.

Як пише РІА Новости, Чавес помер 5 березня о 16:25 за місцевим часом. Протягом майже двох років він боровся з онкологічним захворюванням, яке було виявлено у нього в середині 2011 року. Генерал повідомив агентству, що знаходився поряд з Чавесом перед тим, як президент помер.

"Я не хочу вмирати. Будь ласка, не дайте мені померти", - прошепотів президент в останні хвилини життя.

У середу ввечері труну з тілом Чавеса було доставлено у Військову академію в Каракасі, де протягом трьох днів проходитиме церемонія прощання з венесуельським лідером. Похорони відбудуться в п'ятницю.