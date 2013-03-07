Нова російська експертиза уламків літака Качинського не знайшла слідів вибуху

Нова експертиза уламків польського літака Ту-154 не виявила слідів вибуху.

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті РФ, у період з 18 лютого по 7 березня в Москві і Смоленську була проведена спільна робота слідчих Слідчого комітету Російської Федерації і представників Головної військової прокуратури Республіки Польща в рамках розслідування катастрофи 10 квітня 2010 року польського Ту-154М під час посадки на аеродром «Смоленськ - Північний».

Зокрема, за участю російських і польських експертів було оглянуто вилучений стовбур берези, з якою в ході посадки зіткнулося повітряне судно.

У ході цих слідчих дій вилучено більш як 300 зразків, за якими будуть проведені різні судові експертизи як на території Росії, так і в Польщі.

«Вилучені об'єкти були досліджені російськими і польськими експертами у галузі трасології, металознавства, вибухової техніики із застосуванням спеціальних технічних засобів. За наслідками проведених оглядів і досліджень експертами встановлено, що на оглянутих і досліджених об'єктах будь-які сліди вибуху відсутні», - йдеться в повідомленні.

Крім того, на запит польської сторони на місці авіакатастрофи в Смоленській області спільно проведено додаткові огляди дерева і фрагментів польського літака, що знаходяться на території аеродрому «Смоленськ, - Північний», а також вилучено зразки конструкції повітряного судна для порівняльного дослідження.

Ці слідчі дії проведено в рамках виконання запиту про правову допомогу Головної військової прокуратури Республіки Польща.

Довідка УНІАН. Польський Ту-154 з делегацією високопоставлених чиновників на чолі з Президентом Лехом Качинським розбився під час заходження літака на посадку на аеродромі в російському Смоленську 10 квітня 2010 року.