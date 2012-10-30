Туск: Качинський своїми заявами про Смоленськ нищить Польщу

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції у Варшаві Д.Туск сказав: "Неприпустимо, аби лідер опозиції на підставі, делікатно говорячи, дуже неточних медійних повідомлень говорив речі, які нищать Польщу".

Він зазначив, що йому складно уявити, як можна співпрацювати з "такими людьми, як Качинський".

У свою чергу Я.Качинський назвав "великим шахрайством" коментарі військових прокурорів, які спростували повідомлення газети Rzeczpospolita про виявлення на уламках урядового літака Ту-154, який розбився під Смоленськом, слідів вибухових матеріалів.

За словами Я,Качинського, він не змінив своєї точки зору про те, що його брата і делегацію польських високопосадовців, до складу якої входили переважно члени "Права та справедливості", було вбито.

Він закликав уряд Польщі до відставки за приховування правди про цю трагедію.

Я.Качинський, відповідаючи на звинувачення прем'єра про неможливість співпраці з ним, сказав журналістам: "Не знаю, чи пан Туск хоче мене вбити чи обмежиться вигнанням?".

Як повідомляв УНІАН, газета Rzeczpopolita написала, що польські експерти виявили на фрагментах президентського Ту-154, що зазнав катастрофи у Смоленську у квітні 2010 року, сліди вибухівки.

Видання написало, що вибухові матеріали могли потрапити на літак після його падіння на землю або під час транспортування уламків на аеродром, зазначаючи, що на місці катастрофи раніше знаходили вибухівку з часів Другої світової війни.

Польські військові прокурори спростували інформацію газети, заявивши, що на сьогодні немає підтверджень виявлення вибухових матеріалів. Слідчі не мають жодних доказів, які б свідчили про замах на польську делегацію у Смоленську.

Польські та російські авіаційні експерти у своїх кінцевих рапортах назвали причиною падіння Ту-154 помилку пілотів, тоді як партія "Право і справедливість" заявляє про спеціально організований замах та "два вибухи", які знищили польський літак.

Я.Качинський закликав провести надзвичайне засідання Сейму Польщі та викликати на нього генерального прокурора Анджея Серемета у зв‘язку із появою нової інформації про Смоленську трагедію.

Я.Качинський переконаний у тому, що його брата-близнюка, Президента Польщі Леха Качинського і делегацію польських високопосадовців було вбито 10 квітня 2010 року у російському Смоленську.

Я.Качинський звернув увагу на нещодавню смерть одного із ключових свідків катастрофи, бортового механіка урядового літака Як-40, що приземлився у російському Смоленську напередодні падіння літака з польськими високопосадовцями. Я.Качинський нагадав, що механік говорив про наданий російськими диспетчерами польському екіпажу дозвіл зійти на висоту 50 м, що було неприпустимим в умовах сильного туману і заборонялося правилами самого аеродрому.

"Відсутність цих слів (у записах "чорної скриньки") свідчить про фальсифікацію. Сьогодні маємо інформацію про сліди вибухів. Нам пропонують вірити, що це безпрецедентний збіг обставин - чути вже різного роду пояснення, що сліди вибухівки походять ще з часів Другої світової війни", - сказав Я.Качинський.