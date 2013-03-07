Рада безпеки ООН наклала суворі санкції на КНДР

Рада безпеки ООН одноголосно проголосувала сьогодні за нові суворі санкції, які мають на меті покарати владу Північної Кореї через нещодавнє випробування в цій країні ядерного вибухового пристрою, здійсненого після запуску ракети в космос, який був, як вважають, випробуванням балістичної ракети. На такі ядерні і ракетні випробування Пхеньян не має права за попередніми резолюціями Ради безпеки ООН, пише Радіо Свобода.

Санкції мають значно обмежити здатності Північної Кореї далі розвивати її незаконні ядерну і ракетну програми, зокрема, фінансові можливості Пхеньяна і можливості отримувати матеріали, необхідні для цих програм.

Проект резолюції про ці санкції подали спільно США і Китай.

Як заявила посол США в ООН Сюзан Райс, нові санкції ще посилять ізоляцію Північної Кореї.

Вона також наголосила, що Пхеньян нічого не досягне своїми погрозами і провокаціями.

А Китай, що є фактично головним союзником і донором Пхеньяна, заявив, що хоче «повного втілення» нових санкцій, а також зменшення напруженості навколо Північної Кореї і повернення до дипломатії.

За лічені години до голосування в ООН Північна Корея в заяві свого Міністерства закордонних справ пригрозила сьогодні неминучою другою Корейською війною, скасуванням перемир’я 1953 року і випереджувальним ядерним ударом через чергові регулярні американсько-південнокорейські військові навчання, що почалися цими днями, а також через запровадження нових міжнародних санкцій проти неї.