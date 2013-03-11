У Перу туристичний автобус зірвався у безодню: загинуло 14 осіб

У результаті не менш як 14 осіб загинуло, понад 30 дістали поранення.

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, аварія сталася в умовах поганої видимості через густий туман. Імовірно, водій втратив керування і автобус з'їхав з дороги. Машина зірвалася в безодню на дно гірської ущелини, до якої було близько 200 метрів.

Дані про громадянство потерпілих поки що не повідомляються.