Російський екіпаж вертольота Мі-8, що розбився в Конго, загинув

Як повідомили УНІАН у Слідчому комітеті РФ, в гірській місцевості Республіки Конго за 15 кілометрів на південний захід від населеного пункту Букаву зазнав аварії вертоліт Мі-8 авіакомпанії «Ютейр», який працював у Конго за контрактом з ООН. На борту повітряного судна перебувало четверо російських громадян.

«За попередніми даними, повітряне судно вилетіло у службовий рейс вдень 9 березня 2013 року. Зв'язок з екіпажем вертольота пропав за 10 км. до посадки. Внаслідок аварії члени екіпажу, що перебували на борту повітряного судна, загинули на місці події», - йдеться в повідомленні.

Слідчими органами Уральського слідчого управління на транспорті Слідчого комітету Російської Федерації ухвалено рішення про проведення за даним фактом дослідчої перевірки.

У рамках дослідчої перевірки слідчі мають перевірити процедуру підготовки екіпажу до польоту, технічний стан самого повітряного судна перед відправленням, а також інші обставини, пов'язані з інцидентом. За результатами перевірки буде ухвалено процесуальне рішення.

У авіакомпанії «Ютейр» уточнили, що політ виконувався в складних кліматичних умовах (злива) у гірській місцевості. На борту перебували лише члени екіпажу, пасажирів і вантажу не було.