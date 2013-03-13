Світу оголосили ім'я нового Папи
21:19, 13 березня 2013Світ
8326 0
Новим Папою Римським обрано кардинала Хорхе Марія Бергольйо котрий обрав собі ім'я Франциск.
Хорхе Маріо Бергольйо очолив католиків усього світу / Фото Aibdescalzo з Вікіпедії
Новим Папою Римським став аргентинець, архієпископ Буенос-Айреса Хорхе Маріо Бергольо.
Як передає РІА «Новости», його ім'я назвав кардинал-протодиякон Римсько-католицької церкви Жан-Луї Торан. З балкона Собору святого Петра він виголосив знамениту латинську формулу Habemus papam (У нас є Папа).
Новий Папа Римський прийняв ім'я Франциск.
Новий Папа Франциск І відомий консервативними поглядами. Зокрема засуджує одностатеві шлюби, аборти і евтаназію.
Конклав кардиналів обрав папу ввечері в середу, на другий день засідання конклаву, під час п'ятого голосування.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter