Президент Кіпру визнав, що парламент не підтримає скандальний податок на депозити

Президент Кіпру Нікос Анастасіадіс сьогодні ввечері зателефонував заступнику голови Єврокомісії Оллі Рену і євродепутату Елмару Брокку, який є найближчим соратником канцлера Німеччини Ангели Меркель, і заявив їм, що кіпрський парламент не підтримає законопроект про одноразовий податок на депозити, передають РІА «Новости» з посиланням на грецький телеканал Mega, який має інформацію з оточення президента.

"Коли я вас попереджав, що в парламенті немає більшості, яка схвалить угоду, ви мене не слухали. Передайте привіт пані Меркель", - цитує телеканал слова президента.

Для ухвалення рішення необхідні 29 голосів, однак у президентській партії та Демократичної партії (ДІКО), яка підтримувала її на виборах, було в цілому 28 голосів. В останні години стало відомо, що 8 депутатів ДІКО вирішили голосувати проти законопроекту.