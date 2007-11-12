Грузію залишили три російські дипломати

Три російські дипломати, оголошені МЗС Грузії персонами нон-грата, залишили цю країну.

Як повідомляє агентство «Новини-Грузія» з посиланням на грузинське Громадське телебачення, МЗС Грузії 7 листопада направило в посольство РФ ноту, в якій трьох співробітників дипломатичного представництва Росії оголосило персонами нон-грата. Надзвичайний і повноважний посланник Іван ВОЛИНКІН, радник Петро СОЛОМАТІН і третій секретар посольства Олександр КУРЕНКОВ, згідно з першим пунктом дев`ятої статті Віденської конвенції про дипломатичні відносини, оголошені небажаними для Грузії персонами.

Дипломати вислані на підставі матеріалів МВС Грузії, зроблених під час прихованого спостереження і прослуховуванні телефонних розмов з представниками грузинської опозиції. Керівництво Грузії вважає, що деякі опозиційні лідери погоджували свої дії з представниками посольства Росії щодо насильницького повалення влади.

МЗС Росії пішов на відповідні дії, зазначає агентство. Найближчим часом з Москви будуть вислані три грузинські дипломати, оголошені персонами нон-грата.

МЗС Грузії поки що не називає імена співробітників свого посольства, які мають залишити територію Росії.