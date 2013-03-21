Саркозі викликали на очну ставку з найбагатшою жінкою Франції

21:49, 21 березня 2013
Світ
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Екс-президента Франції Ніколя Саркозі сьогодні викликали на очну ставку з мажордомом колишньої власниці компанії "Л'Ореаль" Ліліан Бетанкур.

Саркозі викликано на очну ставку з Ліліан Бетанкур

Як повідомили в правоохоронних органах, французька прокуратура намагається з'ясувати, чи відвідував Саркозі будинок Бетанкур під час президентської кампанії 2007 року.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, Н.Саркозі підозрюють у тому, що для фінансування свого передвиборчого штабу незаконно отримував гроші Ліліан Бетанкур - найбагатшої жінки Франції. Розслідування у гучній справі почалося в 2007 році. Його можливим фігурантом є також колишній міністр бюджету і праці Ерік Верт.

До середини 2012 року Н.Саркозі користувався імунітетом, будучи главою держави. Після того, як він передав кермо влади соціалісту Франсуа Олланд, французькі правоохоронні органи з подвоєною силою взялися за екс-президента. Після того, як він позбувся імунітету, вдома і в офісі Н.Саркозі були проведені обшуки. Знайдені документи, зокрема, особистий щоденник колишнього господаря Єлисейського палацу, поки не дали вагомих аргументів на користь гіпотези винності Н.Саркозі.

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