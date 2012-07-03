Слідчі провели обшук у Саркозі
Слідчі провели сьогодні обшук у квартирі й робочому офісі колишнього Президента Франції Ніколя Саркозі.
|Слідчі обшукали будинок та кабінет Ніколя Саркозі
Обшуки пройшли відразу в трьох місцях - у житловому будинку в престижному XVI окрузі Парижа, в робочому кабінеті недалеко від Єлісейського палацу, який був наданий у розпорядження Н.Саркозі як колишньому главі держави, а також у адвокатській конторі на бульварі Мальзерб.
Після закінчення п`ятирічного мандата Н.Саркозі позбувся недоторканності 16 червня. Тепер йому доведеться відповісти на запитання слідчих відразу на декількох фронтах. В першу чергу, це нескінчений процес у справі найбагатшої жінки Франції – Л.Бетанкур. Також набирає обертів розслідування фінансових махінацій при продажу Пакистану французьких підводних човнів у 1990-х роках. Місцева преса охрестила справу "Карачігейт". Влада Франції підозрює Н.Саркозі в отриманні багатомільйонних хабарів за поставки субмарин.