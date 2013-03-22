У Тунісі феміністку з Femen засудили до страти

Як повідомляє NEWSru, 19-річна студентка Аміна Тайлер минулого тижня опублікувала в соцмережі фотографію, на якій була зображена напівоголеною з написаними на тілі словами: "Моє тіло належить тільки мені і не представляє чию б то не було честь".

Мусульманський лідер у своїй фетві заявив, що за цей вчинок Аміну слід відшмагати, а потім забити камінням на смерть.

Фетва щодо А.Тайлер є не просто зневага її поведінки. У сучасному Тунісі, де релігійний фундаменталізм часто обертається спалахами насильства, це може стати причиною загибелі дівчини.

А.Тайлер належить до туніського осередку скандального руху Femen.

Як розповіла сама Аміна, в липні 2012 року вона прочитала в інтернеті про діяльність Femen і вирішила примкнути до руху. "Я вперше побачила жінок, які не просто позують голими на камеру, а висловлюють свій протест і пред'являють вимоги. Я зв'язалася з ними і навіть говорила кілька разів по Skype", - сказала дівчина.

У підсумку 26 лютого 2013 вона відправила на пошту організації свою першу фотографію. Ця фотографія і послання Аміни були розміщені на сторінці руху, а вона створила сторіночку Femen Tunisie. На сторінці почали з'являтися фото та інших туніських дівчат топлес.

Якийсь хакер-салафіт, який назвався аль-Аангуром, зламав сторінку туніського підрозділу Femen з цими фотографіями, написавши: "Дякувати Богу ми зламали цю аморальну сторінку. Якщо Господу буде угодно, ця мерзота зникне з Тунісу". Замість фотографій хакер розмістив кілька відео з цитатами з Корану, а також фото та висловлюваннями релігійного змісту. Але на даний момент сторінка вже відновлена.

Прес-служба Femen після повідомлень про вихід фетви висловила занепокоєність долею дівчини. "Після появи загроз активістки Femen спробували зв'язатися з Аміною по телефону, але її телефон відключений. Femen хвилюється за життя і безпеку молодої туніської активістки Аміни", - йдеться в повідомленні організації.