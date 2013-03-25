Британський експерт пояснив, як ділитимуть спадщину Березовського

Про це повідомив РАПСІ (Російське агентство правової та судової інформації) партнер, керівник групи по роботі з приватними клієнтами лондонської юрфірми Pemberton Greenish Джон Гудчайлд, передає РІА «Новости».

Це особливість англійського права, і при визначенні справжнього місця проживання людини враховується ряд факторів. Проживання впродовж тривалого часу в Англії зовсім не свідчить про те, що це постійне місце проживання людини.

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Тим не менш, незалежно від того, чи буде Березовський визнаний "росіянином", питання про землю в Англії, якщо воно стане у справі про його спадщину, буде розглядатися із застосуванням англійського права, незалежно від наявності чи відсутності заповіту. Що стосується інших активів, суд буде звертатися до права тієї країни, проживання в якій буде визнано основним. У випадку з Березовським це може бути російське право.