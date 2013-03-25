Британський експерт пояснив, як ділитимуть спадщину Березовського
Розгляд справи про спадщину підприємця Бориса Березовського, залежить від того, чи буде справжнім місцем його проживання визнана Великобританія або Росія.
Про це повідомив РАПСІ (Російське агентство правової та судової інформації) партнер, керівник групи по роботі з приватними клієнтами лондонської юрфірми Pemberton Greenish Джон Гудчайлд, передає РІА «Новости».
Це особливість англійського права, і при визначенні справжнього місця проживання людини враховується ряд факторів. Проживання впродовж тривалого часу в Англії зовсім не свідчить про те, що це постійне місце проживання людини.
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Тим не менш, незалежно від того, чи буде Березовський визнаний "росіянином", питання про землю в Англії, якщо воно стане у справі про його спадщину, буде розглядатися із застосуванням англійського права, незалежно від наявності чи відсутності заповіту. Що стосується інших активів, суд буде звертатися до права тієї країни, проживання в якій буде визнано основним. У випадку з Березовським це може бути російське право.