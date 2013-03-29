Путін: Підслуховувати негарно. Я зав'язав з цим після звільнення з КДБ

В ході спілкування з учасниками конференції ЗНФ до глави держави звернулася член Ради з прав людини Яна Лантратова, яка висловилася проти введення в РФ механізмів ювенальної юстиції.

У приклад вона привела розмову двох дітей, один з яких радив іншому "потерпіти трохи" до прийняття закону, який дозволить поскаржитися на батьків. Правозахисниця зазначила, що діти не усвідомлюють усіх наслідків "скарг на батьків" в судові інстанції, повідомляютьРІА Новости.

Путін поцікавився, де вона почула цю розмову, і та зізналася, що випадково підслухала розмову дітей на дитячому майданчику в Санкт-Петербурзі.

"Підслуховувати недобре. Я засвоїв це ще з часу роботи в КДБ. Зав'язав з цим", - з посмішкою зауважив президент і подякував Лантратову за увагу до таких важливих соціальних проблем.

Ювенальна юстиція - система правосуддя, яка включає особливий порядок судочинства і систему судів для неповнолітніх. Протягом останніх років в Росії ведуться безперервні дискусії про доцільність введення цієї системи. Раніше Путін обіцяв, що думка суспільства з цього питання буде почутою. Він погодився з тим, що ряд положень законопроектів про соціальний патронат і про контроль за забезпеченням прав дітей в неоднозначному трактуванні містить очевидні соціальні ризики.

Зараз в Держдумі знаходяться, зокрема, два законопроекти, які побічно стосуються питань ювенальної юстиції, обидва вніс Дмитро Медведєв: один - будучи на посаді президента РФ, другий - на посаді прем'єр-міністра.