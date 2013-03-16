Чавеса поховали

Як повідомляє Agence France-Presse, сотні тисяч венесуельців вийшли на вулиці Каракаса, щоб ще раз попрощатися з політиком.

Державне телебачення показало в прямому ефірі похоронну процесію з труною, вкритою прапором Венесуели.

Музей революції, який розташований у колишніх армійських бараках, буде відкритий для відвідування в суботу, 16 березня.

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Також у п'ятницю міністр зв'язку і інформації Венесуели Ернесто Вільєгас повідомив у своєму твіттері, що влада остаточно відмовилися від ідеї забальзамувати тіло Чавеса. За словами міністра, рішення було прийнято після доповіді російських фахівців, які оглянули тіло покійного президента. Медики дійшли висновку, що для бальзамування тіло потрібно перевезти в Росію на сім-вісім місяців, передає Лента.ру.