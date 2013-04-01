Сьогодні у Москві думатимуть, як поріднити МАЗ і КамАЗ

Про це заявив у Мінську перший віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко.

"Це робоча група для врегулювання питань щодо створення холдингу "Росбілавто", - сказав Семашко, зустрічаючись у Мінську з держсекретарем Союзної держави Росії і Білорусі Григорієм Рапотою, пише РІА "Новости".

Держкорпорація "Ростех" (раніше "Ростехнології") взимку 2010 року запропонувала об'єднати двох найбільших виробників важких вантажівок. Зараз переговори тривають. Спочатку, коли виникла ідея об'єднання, сторони розглядали обмін акціями КамАЗу і МАЗу, але білоруська влада відмовилися від цього варіанту.

Перший віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко в червні заявляв, що Білорусь має намір внести до холдингу 75% мінус 1 акція МАЗу, щоб отримати 50% акцій керуючої компанії. Раніше очікувалося, що російська сторона внесе 49,9% акцій КамАЗу.

Раніше в березні глава Мінпромторгу РФ Денис Мантуров повідомляв, що міністерства промисловості двох країн до 15 квітня визначать систему управління "Росбілавто", а також умови опціону. Він говорив, що мова поки йде про участь сторін у проекті 50 на 50.