США не бачать, щоб КНДР готувалася до війни

Про це заявив в понеділок офіційний представник Білого дому Джей Карні, слова якого передає агентство Рейтер.

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Влада Північної Кореї минулої суботи заявила, що стосунки двох корейських держав перейшли в стан "військового часу", і Пхеньян буде діяти за законами "військового часу" у разі "ворожих провокацій", які можуть перерости в "повномасштабну" або навіть "ядерну" війну, повідомляє РІА Новости.

"Ми не спостерігали ніяких дій, які б підкріплювали цю риторику ... Я б відзначив, що, незважаючи на жорстку риторику Пхеньяна, ми не бачимо змін у стані північнокорейських збройних сил, таких як загальна мобілізація або розгортання військ", - сказав Карні.

Раніше представник прес-служби ради з національної безпеки США Кейтлін Хейден заявила, що США "серйозно поставилися" до заяв керівництва КНДР про її вступ в стан "військового часу" з сусідньою Республікою Корея.

На початку березня Північна Корея на знак протесту проти проведення спільних навчань США і Південної Кореї відмовилася від всіх угод з Південною Кореєю про ненапад і денуклеаризації, а також припинила дію Угоди про перемир'я, яку було укладено для закінчення Корейської війни 1950-1953 років з США, які воювали тоді під прапором ООН. Крім цього КНДР виступила з погрозою завдати ядерного удару по території США.