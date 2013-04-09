У нападі Femen на Путіна брали участь громадянки трьох країн

Справу порушено за статтею 103 кримінального кодексу Німеччини (образа державних органів і представників іноземних урядів). Водночас видання зазначає, що, відповідно до законодавства, справі буде дано хід тільки якщо цього побажає постраждала сторона, в іншому випадку її буде закрито.

Поки ні Путін, ні Ангела Меркель на тему можливого покарання активісток не виступали. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков назвав акцію Femen хуліганством, проте підкреслив, що не закликає карати дівчат.

У замітці місцевої газети HAZ говориться, що після акції поліція затримала і допитала п'ятьох дівчат у віці від 18 до 33 років. Дві з них громадянки Німеччини, дві - України і одна - Росії.

Активістки Femen роздяглися перед Путіним і Меркель, які 8-го квітня відвідував виставку в Ганновері. На тілах були написані нецензурні гасла, аналогічні гасла активістки вигукували, повідомляє Лента.ру.