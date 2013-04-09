У нападі Femen на Путіна брали участь громадянки трьох країн
Влада Ганновера почала кримінальне розслідування проти активісток руху Femen, затриманих після акції проти Володимира Путіна.
Справу порушено за статтею 103 кримінального кодексу Німеччини (образа державних органів і представників іноземних урядів). Водночас видання зазначає, що, відповідно до законодавства, справі буде дано хід тільки якщо цього побажає постраждала сторона, в іншому випадку її буде закрито.
Поки ні Путін, ні Ангела Меркель на тему можливого покарання активісток не виступали. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков назвав акцію Femen хуліганством, проте підкреслив, що не закликає карати дівчат.
У замітці місцевої газети HAZ говориться, що після акції поліція затримала і допитала п'ятьох дівчат у віці від 18 до 33 років. Дві з них громадянки Німеччини, дві - України і одна - Росії.
Активістки Femen роздяглися перед Путіним і Меркель, які 8-го квітня відвідував виставку в Ганновері. На тілах були написані нецензурні гасла, аналогічні гасла активістки вигукували, повідомляє Лента.ру.