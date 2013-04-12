Французький Сенат дозволив одностатеві шлюби і усиновлення

Очікується, що закон набуде чинності на початку літа, проте його розгляд ще відбудеться у Національних зборах країни (нижній палаті парламенту). Він також повинен бути підписаний президентом країни Франсуа Олландом і опублікований офіційним друкованим органом країни Journal officiel, повідомляє РІА Новости.

У свою чергу, організація противників одностатевих шлюбів не має наміру так просто відмовлятися від спроб вплинути на ухвалення законопроекту. Об'єднання "Маніфестація для всіх" вже неодноразово проводило масштабні акції протесту, участь у яких брали, за різними підрахунками, від 300 тисяч до 1,4 мільйона осіб. Проведення наступної акції заплановано на 26 травня. Легалізація одностатевих шлюбів - одна з передвиборних обіцянок президента-соціаліста Франсуа Олланд.

Сьогодні у Франції дозволені цивільні союзи одностатевих пар, однак соціалісти вирішили легалізувати шлюби між гомосексуалістами і надати можливість таким сім'ям всиновлювати дітей. Проти цього кроку виступали представники правої опозиції і католицька церква.