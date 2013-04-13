У ПАР зіткнулися два автобуси: постраждало близько 100 людей

17:28, 13 квітня 2013
Світ
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Два автобуси, в одному з яких знаходилися школярі, зіткнулися сьогодні на північному сході ПАР.

В результаті ДТП одна дитина загинула / Фото: NovostiUA.net

Внаслідок ДТП щонайменше одна дитина загинула, близько 100 осіб отримали поранення, повідомляє агентство SAPA з посиланням на медиків.

Аварія сталася в долині річки Лімпопо в районі міста Орігштад. За попередніми даними, сталося лобове зіткнення, після чого один з автобусів пробив огорожу і вилетів з дороги, передає РІА «Новини».

На місці катастрофи працюють медики і рятувальники, залучено вертольоти для транспортування тяжко поранених.

Інші подробиці події не уточнюються.

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