У ПАР зіткнулися два автобуси: постраждало близько 100 людей

Внаслідок ДТП щонайменше одна дитина загинула, близько 100 осіб отримали поранення, повідомляє агентство SAPA з посиланням на медиків.

Аварія сталася в долині річки Лімпопо в районі міста Орігштад. За попередніми даними, сталося лобове зіткнення, після чого один з автобусів пробив огорожу і вилетів з дороги, передає РІА «Новини».

На місці катастрофи працюють медики і рятувальники, залучено вертольоти для транспортування тяжко поранених.

Інші подробиці події не уточнюються.