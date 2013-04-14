Дані про автобус із підлітками, який потрапив у ДТП в Бельгії, різняться

Автобус з підлітками, який потрапив в ДТП під Антверпеном (Бельгія), був зареєстрований у Волгоградській області Росії, повідомив РІА «Новости» прес-аташе російської дипломатичної місії Георгій Кузнєцов.

ЗМІ повідомили про ДТП за участю автобуса на шосе поблизу міста Антверпен. За попередньою інформацією, в автобусі перебувала група підлітків у віці 15-17 років. Дані про те, звідки вони їхали, відрізняються: у бельгійських ЗМІ називалися Україна, Польща, а також Росія. Крім того, повідомлялося, що в результаті ДТП загинули, за попередніми даними, п`ять осіб, ще декілька постраждали.

«За даними комісара (бельгійської) поліції, який зв`язався з нами, автобус був зареєстрований у Волгоградській області», - сказав Г.Кузнєцов. За його словами, російські дипломати вже виїхали на місце ДТП і до розгорненого поліцією кризового центру.

Представник посольства Польщі в Бельгії Ян Цібулла сказав РІА «Новости», що автобус був польський, а поїздка здійснювалася з Волгограда до Парижа.

Як повідомляє польський телеканал TVN24, поранення в ДТП дістали більш як 10 пасажирів, п`ятеро з них - тяжкі. Постраждалих доставлено до лікарні, розташованої в околицях Антверпена. Решту пасажирів розміщено в кризовому центрі в Зандховені.