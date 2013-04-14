Венесуельці обирають нового президента

Голосування на позачергових виборах президента триває у Венесуелі: громадяни країни визначать ім'я нового глави держави і курс країни на найближчі шість років.

Як передає РІА «Новости», загалом у країні відкрилося понад 13,6 тисячі виборчих дільниць, ще понад 300 дільниць працюють за кордоном. Для забезпечення безпеки в день голосування задіяно 141 тисячу військовослужбовців. Правом голосу у Венесуелі володіють майже 18,9 мільйона людей. Вибори організовано після смерті президента Уго Чавеса, який переміг на минулих виборах (у жовтні 2012 року), але так і не вступив формально в новий президентський термін у зв'язку з важким захворюванням, що стало причиною його смерті.

З моменту відкриття виборчих дільниць активність виборців оцінюється як дуже висока: черги до дільниць вишикувалися приблизно за годину до початку голосування. На виборах зареєстровано семеро кандидатів, але тільки два з них, за оцінками спостерігачів, мають реальні шанси на перемогу: це виконувач обов'язків президента Ніколас Мадуро і кандидат від опозиції Енріке Капрілес.

П'ятдесятирічний Н.Мадуро йде на вибори як наступник У.Чавеса. Саме за Н.Мадуро закликав своїх співгромадян і прихильників голосувати сам У.Чавес, коли в грудні 2012 року вирушав на Кубу для проведення хірургічної операції. До приходу в політику Н.Мадуро працював у системі метро Каракаса, проте після знайомства з У.Чавесом зробив кар'єру - зайняв низку важливих державних постів у Венесуелі, навіть не маючи вищої освіти.

Е.Капрілес, якому в липні виповнюється 41 рік, був головним суперником У.Чавеса на виборах у 2012 році, зумівши зайняти друге місце. Е.Капрілес - адвокат і економіст. Його батько родом з сефардських євреїв з острова Кюрасао. Мати має російське і польське коріння, приїхала до Венесуели в роки Другої світової війни.