В Ірані стався сильний землетрус: близько 40 людей загинули
15:04, 16 квітня 2013Світ
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Сотні людей могли загинути в результаті землетрусу магнітудою 7,8, який стався у вівторок на південному сході Ірану, повідомляє агентство Рейтер з посиланням на заяву неназваного представника іранської влади.
Як повідомило пізніше державне телебачення Ірану, до теперішнього часу підтверджена загибель не менше 40 людей, зруйновано більше 1,2 тисячі будинків, передає РІА Новости.
За даними американських сейсмологів, епіцентр знаходився в 200 кілометрах на південний схід від іранського міста Захедан.
Осередок підземних поштовхів, зафіксованих в 13.44 за Києвом, залягав на глибині близько 82 кілометрів. Землетрус також відчувався в сусідніх країнах, зокрема, в столиці Індії Нью-Делі, і в державах Перської затоки.
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