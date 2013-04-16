В Ірані стався сильний землетрус: близько 40 людей загинули

Як повідомило пізніше державне телебачення Ірану, до теперішнього часу підтверджена загибель не менше 40 людей, зруйновано більше 1,2 тисячі будинків, передає РІА Новости.

За даними американських сейсмологів, епіцентр знаходився в 200 кілометрах на південний схід від іранського міста Захедан.

Осередок підземних поштовхів, зафіксованих в 13.44 за Києвом, залягав на глибині близько 82 кілометрів. Землетрус також відчувався в сусідніх країнах, зокрема, в столиці Індії Нью-Делі, і в державах Перської затоки.