За останній рік з Великої Британії емігрували 400 тисяч осіб

За останній рік з Великої Британії емігрували 400 тисяч чоловік, пише британська The Telegraph з посиланням на Національне статистичне бюро. Кожні три хвилини з країни виїжджає один британський підданий. Такого не було впродовж останніх 50 років.

Більше 50 відсотків тих, що залишають Велику Британію, прямують до чотирьох країн: Австралії, Нової Зеландії, Франції та Іспанії.

За даними британського Інституту досліджень соціальної політики (Institute for Public Policy Research - IPPR), за межами Великобританії проживає кожен дванадцятий підданний Сполученого Королівства.

При цьому в найближчі п`ять років країну, за даними IPPR, мають намір виїхати ще мільйон осіб. Як зазначає The Telegraph, причини, з яких британці залишають батьківщину, поки вивчені слабко.

Проте виїздять переважно літні люди, які вже йдуть на заслужений відпочинок, натомість молоді, як правило, залишаються працювати.

Водночас рекордної цифри досягла кількість іммігрантів, які за рік приїхали до Великої Британії: вперше за всю історію вона перевищила півмільйона і склала 510 тисяч осіб.

При цьому статистика не враховує приїжджих з ЄС, перш за все з країн Східної Європи, які їдуть до Великобританії на заробітки. Проте більшість іммігрантів приїжджають з країн Британської співдружності, таких як Індія, Пакистан, Бангладеш і Шрі-Ланка.

Загалом після приходу до влади лейбористів у 1997 році, які проголосили політику "відкритих дверей", до Великобританії в`їхали чотири мільйони іммігрантів, а виїхали - 1,6 мільйона. За цей же період країну залишили 1,8 мільйона британців.

Лента.ру