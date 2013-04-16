У Венесуелі в ході «каструльного бунту» загинули четверо людей

Національна виборча рада визнала переможцем президентських виборів, що пройшли у неділю, кандидата від правлячих сил Ніколаса Мадуро. За останніми даними, він набрав 50,75% голосів. У понеділок Н.Мадуро був проголошений обраним главою держави. Кандидат від опозиції Енріке Капрілес, який набрав 48,89% голосів, свою поразку не визнав і вимагав перерахунку голосів, повідомляє РІА Новости.

Щонайменше двоє людей загинули в штаті Міранда, один - у штаті Тачіра на кордоні з Колумбією, і ще одна людина померла в штаті Сулія.

В Каракасі проходять багатотисячні акції протесту опозиції, яка вимагає перерахунку голосів за підсумками виборів. Напередодні тисячі людей вийшли на вулиці Каракаса з каструлями й іншим залізним посудом у руках, щоб висловити свою незгоду з результатами виборів. Найбільше учасників "каструльного бунту" зібралося в багатих районах міста, де позиції кандидата від опозиції Е.Капрілеса завжди були сильними. Саме він закликав своїх прихильників влаштувати владі таку акцію протесту. Протестувальники запалюють численні петарди й ускладнюють рух на основних магістралях міста.

Проте, Н.Мадуро заявив, що 19 квітня має намір скласти присягу як Президент країни.