Поліція Бєлгорода встановила особу стрілка

Зараз ведуться активні пошуки нападника. Серед п'ятьох загиблих внаслідок стрілянини у Бєлгороді в понеділок 14-річна школярка, повідомив РІА Новости представник прес-служби регіонального управління МВС.

"Серед загиблих - учениця сьомого класу місцевої школи. Вона була вбита на вулиці", - сказав співрозмовник агентства.

За попередніми даними, злочинець вів стрілянину з рушниці, вона поки не знайдена.