Поліція Бєлгорода встановила особу стрілка
15:18, 22 квітня 2013Світ
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Поліція Бєлгорода встановила особу підозрюваного у розстрілі людей у місті.
Зараз ведуться активні пошуки нападника. Серед п'ятьох загиблих внаслідок стрілянини у Бєлгороді в понеділок 14-річна школярка, повідомив РІА Новости представник прес-служби регіонального управління МВС.
"Серед загиблих - учениця сьомого класу місцевої школи. Вона була вбита на вулиці", - сказав співрозмовник агентства.
За попередніми даними, злочинець вів стрілянину з рушниці, вона поки не знайдена.
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