День Землі 2013: онлайн-трансляція NASA з космосу
22 квітня NASA проведе брифінг, присвячений Дню Землі 2013, а також результатам відбору перших астронавтів для польоту на Марс.
Початок брифінгу – о 17:00 за київським часом. А вже о 18:10 відбудеться онлайн-трансляція з борту МКС, повідомляє ТСН.
Зазначимо, традиція відзначати День Землі зародилася в США за ініціативою екологічного активіста Гейлорда Нельсона. 22 квітня 1970 року День Землі відзначався в перший раз. Більше 20 мільйонів американців взяли участь у різних заходах.
У 1990 році цей день став міжнародною акцією, в якій взяли участь 200 млн людей з 141 країни світу. Щорічно вчені країн світу збираються за круглим столом для обговорення глобальних екологічних проблем.
У різних країнах у цей день організовуються різноманітні заходи та акції. Це конференції, виставки, закриття автомобільного руху на жвавих вулицях великих міст, прибирання території та висадка дерев.
Міжнародний день Матері-Землі (International Mother Earth Day) проголошений за ініціативою Болівії на 63-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 22 квітня 2009 року. Співавторами резолюції виступили понад 50 держав-членів ООН.
Видео: Ustream