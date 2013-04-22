День Землі 2013: онлайн-трансляція NASA з космосу

Початок брифінгу – о 17:00 за київським часом. А вже о 18:10 відбудеться онлайн-трансляція з борту МКС, повідомляє ТСН.

Зазначимо, традиція відзначати День Землі зародилася в США за ініціативою екологічного активіста Гейлорда Нельсона. 22 квітня 1970 року День Землі відзначався в перший раз. Більше 20 мільйонів американців взяли участь у різних заходах.

У 1990 році цей день став міжнародною акцією, в якій взяли участь 200 млн людей з 141 країни світу. Щорічно вчені країн світу збираються за круглим столом для обговорення глобальних екологічних проблем.

У різних країнах у цей день організовуються різноманітні заходи та акції. Це конференції, виставки, закриття автомобільного руху на жвавих вулицях великих міст, прибирання території та висадка дерев.

Міжнародний день Матері-Землі (International Mother Earth Day) проголошений за ініціативою Болівії на 63-й сесії Генеральної Асамблеї ООН 22 квітня 2009 року. Співавторами резолюції виступили понад 50 держав-членів ООН.



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