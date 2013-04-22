ЗМІ: Сирійська опозиція обрала собі нового лідера
22:49, 22 квітня 2013Світ
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Сирійську Національну коаліцію очолить її нинішній віце-голова Джордж Сабра.
Сирійська Національна коаліція визначилась із керівником
Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на DPA, Сабра керуватиме коаліцією до президентських виборів, які заплановані на 11 травня.
Нинішній очільник Національної сирійської коаліції Марван аль-Хатіб має залишити посаду, оскільки не виправдав покладених на нього сподівань: не домігся припинення кровопролиття в країні.
Як повідомляв УНІАН, у Сирії з березня 2011 року не припиняється конфлікт між владою і озброєною опозицією. За даними ООН, за цей час у країні загинули близько 70 тис. осіб.
У понеділок Євросоюз пом’якшив санкції проти Сирії та дозволив європейським компаніям купувати нафту у сирійських повстанців, які ведуть боротьбу з режимом президента Башара аль Асада.
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