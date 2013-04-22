ЗМІ: Сирійська опозиція обрала собі нового лідера

Як повідомляє Радіо Свобода з посиланням на DPA, Сабра керуватиме коаліцією до президентських виборів, які заплановані на 11 травня.

Нинішній очільник Національної сирійської коаліції Марван аль-Хатіб має залишити посаду, оскільки не виправдав покладених на нього сподівань: не домігся припинення кровопролиття в країні.

Як повідомляв УНІАН, у Сирії з березня 2011 року не припиняється конфлікт між владою і озброєною опозицією. За даними ООН, за цей час у країні загинули близько 70 тис. осіб.

У понеділок Євросоюз пом’якшив санкції проти Сирії та дозволив європейським компаніям купувати нафту у сирійських повстанців, які ведуть боротьбу з режимом президента Башара аль Асада.