Царнаєв назвав відповідального за теракт в Бостоні (фото)

Про це 23 квітня повідомляє CNN, посилаючись на анонімного співрозмовника серед американських властей, передає Лента.ру.

Звинувачений заявив, що його брат, Тамерлан Царнаєв, був «рушійною силою» теракту і за допомогою вибухів хотів захистити ідеї ісламу. Молодший Царнаєв також пояснив, що вони з братом не були пов'язані з міжнародними терористами і діяли поодинці. Про відсутність зв'язку братів з третіми особами раніше заявляла американська влада.

Втім, як зазначає CNN, правоохоронні органи не відкидають з рахунків версію про те, що у Царнаєвих є спільники. Співрозмовник телеканалу підкреслив, що ці заяви обвинувачений зробив на попередньому допиті і що його слова потім будуть перевірятися слідчими.

З правоохоронними органами Джохар Царнаєв спілкується в бостонській лікарні, куди він потрапив одразу після затримання. У нього кульові поранення голови, шиї, ноги і руки. Причому, через прострелену шию обвинувачений втратив голос, тому показання він дає у письмовій формі. У поліції поки не впевнені, коли саме Царнаєв отримав ці рани - під час затримання або в перестрілці з поліцейськими, в якій загинув його брат.