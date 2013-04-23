Царнаєв назвав відповідального за теракт в Бостоні (фото)
Джохар Царнаєв, обвинувачений в організації теракту на бостонському марафоні, поклав відповідальність за підготовку вибухів на вбитого брата.
Про це 23 квітня повідомляє CNN, посилаючись на анонімного співрозмовника серед американських властей, передає Лента.ру.
Звинувачений заявив, що його брат, Тамерлан Царнаєв, був «рушійною силою» теракту і за допомогою вибухів хотів захистити ідеї ісламу. Молодший Царнаєв також пояснив, що вони з братом не були пов'язані з міжнародними терористами і діяли поодинці. Про відсутність зв'язку братів з третіми особами раніше заявляла американська влада.
Втім, як зазначає CNN, правоохоронні органи не відкидають з рахунків версію про те, що у Царнаєвих є спільники. Співрозмовник телеканалу підкреслив, що ці заяви обвинувачений зробив на попередньому допиті і що його слова потім будуть перевірятися слідчими.
З правоохоронними органами Джохар Царнаєв спілкується в бостонській лікарні, куди він потрапив одразу після затримання. У нього кульові поранення голови, шиї, ноги і руки. Причому, через прострелену шию обвинувачений втратив голос, тому показання він дає у письмовій формі. У поліції поки не впевнені, коли саме Царнаєв отримав ці рани - під час затримання або в перестрілці з поліцейськими, в якій загинув його брат.