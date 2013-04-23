Генсек ООН закликав припинити постачання зброї до Сирії

Про це повідомляє РІА Новости за інформацією агентства Франс Прес.

"Генсек (ООН) закликав зупинити постачання зброї обом сторонам у сирійському конфлікті. Більше зброї означатиме більше смертей і руйнувань", - сказав офіційний представник організації Мартін Несіркі.

За його словами, Пан Гі Мун на зустрічі з генсеком Ліги арабських держав Набіль аль-Арабі і катарським прем'єр-міністром шейхом Хамад бен Джасем Аль Тані (Hamad bin Jassem Al-Thani) також обговорив, як допомогти сторонам у конфлікті почати політичний процес, який покладе край насильству і забезпечить політичний перехід до нової Сирії, в якій права всіх людей будуть захищені.

Однак, на думку, аль-Арабі, в даний момент це "неможливо".

Збройний конфлікт у Сирії між владою і опозицією триває з березня 2011 року. За даними ООН, за цей час в країні загинули близько 70 тисяч осіб. Сирійська влада заявляє, що протистоять організованим діям добре озброєних і навчених місцевих бойовиків і найманців з-за кордону. Західні країни неодноразово заявляли про необхідність відставки президента Башара Асада.