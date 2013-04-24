Бєлгородського вбивцю Помазуна відправлять до психіатра

Слідство має намір направити Сергія Помазуна, обвинуваченого у вбивстві шести людей у Білгороді, на психіатричну експертизу, повідомив РІА Новости в середу офіційний представник СУСК регіону Олена Козирєва.

"Наслідком буде призначена Сергію Помазуну психоло-психіатрична експертиза", - сказала співрозмовниця агентства.

Вона додала, що чоловік зараз знаходиться в ізоляторі тимчасового утримання одного з відділів поліції.

У понеділок вдень 31-річний Помазун відкрив вогонь спочатку в магазині зброї, потім на Народному бульварі в Бєлгороді. На місці загинули п'ять осіб, в тому числі учениця сьомого класу, ще одна 16-річна школярка померла в реанімації.

Після цього Помазун зник, його шукали по всій Росії і в Україні. За інформацію про "бєлгородського стрілка" поліція призначила нагороду в 3 мільйони рублів. Він був затриманий у вівторок увечері на залізничній станції Бєлгорода. При затриманні Помазун поранив ножем поліцейського.