Суд заарештував вбивцю з Бєлгорода

Про це повідомляє "Лента.ру".

Ймовірному вбивці обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Помазун відмовився визнати свою провину і давати свідчення під час слідства, заявивши, що все скаже на суді.

Як повідомляв УНІАН, Сергій Помазун, підозрюваний у вбивстві шести людей у Бєлгороді, затриманий увечері 23 квітня.

Помазун був затриманий на залізничній станції Бєлгорода при спробі виїхати на вантажному поїзді із зони оточення. У ході затримання один поліцейський отримав ножові поранення ока і передпліччя.