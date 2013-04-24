Суд заарештував вбивцю з Бєлгорода
19:06, 24 квітня 2013Світ
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Свердловський районний суд Бєлгорода заарештував Сергія Помазуна, який застрелив 22 квітня шістьох осіб, у тому числі двох неповнолітніх дівчат.
Суд заарештував Помазуна / Фото: Бєлгородське УМВС
Про це повідомляє "Лента.ру".
Ймовірному вбивці обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту. Помазун відмовився визнати свою провину і давати свідчення під час слідства, заявивши, що все скаже на суді.
Як повідомляв УНІАН, Сергій Помазун, підозрюваний у вбивстві шести людей у Бєлгороді, затриманий увечері 23 квітня.
Помазун був затриманий на залізничній станції Бєлгорода при спробі виїхати на вантажному поїзді із зони оточення. У ході затримання один поліцейський отримав ножові поранення ока і передпліччя.
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