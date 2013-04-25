Бомби в Бостоні були підірвані за допомогою мобільного телефону

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерело, близьке до слідства.

У пристрої були вмонтовані засоби управління з іграшкових машинок.

Бомбу привели в дію через мобільний телефон.

Брати, які влаштували теракт на бостонському марафоні, зібрали бомби за інструкцією з журналу. Про статтю "Робимо бомбу на маминій кухні" в журналі Inspire, який видає Аль-Каїда, співробітникам ФБР розповів Джохар Царнаєв.

За його словами, старший брат Тамерлан також регулярно відвідував сайти, що пропагують ісламський екстремізм і містять докладні інструкції з виготовлення вибухових пристроїв, передає РосБізнесКонсалтинг.