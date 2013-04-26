У пожежі в психіатричній лікарні під Москвою загинули 38 людей
03:55, 26 квітня 2013Світ
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Жертвами пожежі в психоневрологічній клініці в селищі Раменьє Дмитровського району Підмосков'я стали 36 осіб.
Жертвами пожежі в психоневрологічній клініці в Підмосков'ї стали 38 осіб - МВС
Про це повідомив РІА "Новости" представник прес-служби ГУ МВС по Московській області.
"З 41 особи, які були в будівлі на момент пожежі, троє вийшли самостійно, виявлено 12 тіл, Доля 26 залишається невідомою", - сказав співрозмовник агентства.
За даними МНС, пожежа почалася в ніч на п'ятницю о 2.23. На момент прибуття пожежних будівля розмірами 35х12 метрів горіла по всій площі.
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