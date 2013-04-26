У пожежі в психіатричній лікарні під Москвою загинули 38 людей

Жертвами пожежі в психоневрологічній клініці в Підмосков'ї стали 38 осіб - МВС

Про це повідомив РІА "Новости" представник прес-служби ГУ МВС по Московській області.

"З 41 особи, які були в будівлі на момент пожежі, троє вийшли самостійно, виявлено 12 тіл, Доля 26 залишається невідомою", - сказав співрозмовник агентства.

За даними МНС, пожежа почалася в ніч на п'ятницю о 2.23. На момент прибуття пожежних будівля розмірами 35х12 метрів горіла по всій площі.