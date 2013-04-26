Путін: Росії потрібні іноземні льотчики

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Президент Росії Володимир Путін сказав під час спілкування з росіянами в ефірі центральних телеканалів і радіостанцій.

«Уряд вийшов з ініціативою дозволити запровадити квоту на доступ на наш ринок 200 чоловік на рік на 5 років. Це ще обговорюється, але ми маємо виходити з інтересів галузі», - сказав В.Путін.

Він сказав, що в більшості країн дозволено допуск іноземних пілотів на ринок праці, і такі обмеження діють лише в Росії.

В.Путін повідомив, що уряд РФ готує відповідні рішення.

За його словами, парк повітряних суден у Росії зростає, як власне і частка іноземних літаків, тому для їх експлуатації потрібні фахівці.

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Він сказав, що цивільних пілотів у РФ готують в шістьох навчальних закладах, але кількості фахівців недостатньо. Так, у 2011 р. було підготовлено 600 пілотів, у 2012 – майже 800, цього року буде підготовлено 940 чоловік, а країні щорічно необхідно 1200 льотчиків.

При цьому В.Путін наголосив, що закупівля іноземних літаків може призвести до закриття вітчизняних авіазаводів.