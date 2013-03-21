Росії потрібні фахівці на військові заводи

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це повідомив віце-прем'єр-міністр РФ з питань ОПК Дмитро Рогозін, виступаючи на військово-промисловій конференції «Актуальні питання розвитку оборонно-промислового комплексу Російської Федерації».

Він зазначив, що кадрова проблема в оборонно-промисловому комплексі є головною і від її вирішення залежить розвиток ОПК Росії. Так, в даний час організації ОПК мають потребу у фахівцях різного профілю.

Д.Рогозін повідомив, що сьогодні недобір інженерів-конструкторів становить 22%, інженерів-технологів – 17%, дефіцит токарів, слюсарів, наладчиків верстатів – 40%.

«Ці кадри треба готувати в Росії, але також шукати за кордоном, перш за все, в країнах ближнього зарубіжжя, серед наших співвітчизників. Ми не купуватимемо за кордоном готову продукцію військового призначення, найсучаснішу нам все одно ніхто не продасть, але ми готові купувати технології та їх носіїв, світлі голови і золоті руки, організовувати переїзд до нашої країни», - сказав Д.Рогозін.

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Він заявив, що у вирішенні питання «імпорту мізків» Росія готова надавати висококваліфікованим фахівцям посвідку на проживання, право на роботу, а кращим з них - громадянство.

За його словами, планується впродовж семи років підвищення кваліфікації близько 200 тисяч інженерно-технічних працівників ОПК. «Кадри вирішують все», - наголосив Д.Рогозін і зазначив, що зарплати в галузі збільшуватимуться.

Віце-прем'єр заявив, що Росії потрібна корисна трудова міграція, а не «полчища нелегалів».