Франція й Англія допоможуть одна одній будувати авіаносці

Французькі й британські суднобудівники співробітничатимуть у спорудженні авіаносців нового покоління, повідомляє Defense Aerospace.

Угода про співпрацю була підписана представниками найбільших британських і французьких суднобудівних підприємств - BAE Systems, VT Shipbuilding, Thales Naval і Babcock Support Services з британського та DKNS і Aker Yards з французького боку.

Проект нового авіаносця, що одержав у Великобританії індекс CVF, а у Франції - PA2, - плід спільної розробки. Французький варіант авіаносця, розрахований на базування винищувачів з нормальним зльотом/посадкою, відрізняється більшими розмірами порівняно з британським, на якому планується використовувати літаки вертикального зльоту і посадки F-35.

Будівництво нових кораблів для ВМС Франції і Великобританії почнеться 2008 року. До 2015 року британський флот повинен одержати два, а французький - один авіаносець нового покоління.

Лента.ру