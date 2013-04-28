У Копенгагені згорів відомий Музей свободи

Музей данського опору 1940-1945 років знищений сьогодні пожежею.

Як передає ІТАР-ТАРС, займання сталося вночі у вхідному в музейний комплекс кафе, і вогонь швидко перекинувся на інші споруди. У гасінні брали участь близько 50 пожежників. В даний час вогонь локалізовано, але ще не ліквідовано. Пожежа викликала сильне задимлення у всьому кварталі.

«Через мідний дах всередині зберігається сильний жар, і тому там не можна перебувати, - сказав начальник бригади пожежників Копенгагена Ян Серенсен. - Дах буде знято підйомним краном. В цілому комплексу завдано сильного збитку, повністю вигоріло дві третини музею. Швидше за все, його буде знесено і згодом відбудовано наново».

«Пожежникам і співробітникам музею вдалося винести практично всі цінні документи, фотографії та інші експонати, - повідомив прес-аташе музею Хенрік Шилінг. - Нещастя сталося за тиждень до святкування Дня звільнення Данії від гітлерівської окупації 5 травня, до якого в музеї завжди були приурочені урочисті заходи».

Музей боротьби данського опору 1940-1945 років, який тут називають Музеєм свободи, був відкритий в 1957 році і розташований біля входу до фортеці Кастеллет, де розміщується низка військових установ. Він був створений учасниками опору, переданий державі і сьогодні є складовою частиною Національного музею.