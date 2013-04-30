У Голландії на трон зійде перший за 123 роки чоловік-король (фото)

Церемонія розпочнеться з підписання акта про зречення, після чого Віллем-Александер стане королем, а його дружина Максима - королевою, повідомляє Росбалт.

Очікується, що в церемонії візьмуть участь близько двох тисяч осіб, у тому числі британський принц Чарльз і японська принцеса Масако.

Беатрікс, яка передає корону своєму синові, принцу Оранському, виступила із прощальним зверненням до підданих. Вона подякувала голландцям за "гарячу відданість" і закликала їх підтримати нового короля.

Беатрікс висловила впевненість, що Віллем-Александер буде хорошим королем. За її словами, він досить добре підготовлений для цієї ролі і стоятиме вище інтересів політичних партій і груп впливу.

На вечері напередодні зречення було присутньо багато представників королівських будинків Європи: принц Вельський Чарльз із герцогинею Корнуолльскою, принц Феліпе і принцеса Летиція Габсбурги з Іспанії, крон-принц Фредерік з Данії та багато інших.

75-річна королева Беатрікс перебувала на троні з 1980 року, з тих пір, як її мати, королева Юліана, відреклася від престолу на її користь.