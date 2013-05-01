У Туреччині автобус упав у озеро: є загиблі і поранені

Рейсовий автобус упав в озеро біля греблі Чамлиджа в центральній провінції Туреччини Кайсері, 30 чоловік постраждали і не менш як 5 загинули, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на телеканал TGRT.

На місце аварії прибули карети "швидкої допомоги". Поранені розвозяться в довколишні лікарні. Рятувальники проводять пошукові роботи.

Водночас інтернет-портал Mynet haber повідомляє, що в автобусі перебувало 30 чоловік. Це була група шкільних викладачів, які прямували на екскурсію з міста Невшехір до провінції Кайсері.

Канал NTV повідомляє, що внаслідок аварії загинули 6 чоловік і 20 постраждали.

Причини аварії поки що невідомі.