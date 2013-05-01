У парламенті Венесуели побилися через вибори

Сутичці передувала постанова парламенту про те, що депутати можуть отримати право голосу тільки після того, як визнають Ніколаса Мадуро законно обраним президентом країни.

Сім депутатів від опозиції поскаржилися на те, що на них напали. Однак депутати від правлячої партії кажуть, що бійку почали їхні опоненти.

Пристрасті розпалилися після того, як Національна виборча комісія Венесуели представила остаточні результати президентських виборів, що відбулися 14 квітня - після підрахунку голосів із закордонних виборчих дільниць.

Згідно з цими результатами, перевага Ніколаса Мадуро склала 1,49%, або менше 225 тисяч голосів. Раніше оголосили, що наступник Уго Чавеса переміг з різницею в 1,8%.

Суперник Мадуро на президентських виборах, кандидат від опозиції Енріке Капрілес зажадав провести повний перерахунок голосів, але виборчком відкинув цю вимогу. Національна виборча комісія погодилася на частковий перерахунок 56% бюлетенів. Цей процес триватиме до червня.

"Ці удари додають нам сили"

Після пленарного засідання Національної асамблеї один опозиційний депутат, Хуліо Борхес, з'явився на національному телебаченні з розбитим обличчям. Пан Борхес сказав, що він і його колеги протестували проти спроб не давати їм виступити доти, доки вони не визнають Мадуро переможцем президентських виборів.

Спікер венесуельського парламенту Діосдадо Кабельо звернувся до одного з представників опозиції: "Я запитую вас, пане депутат, ви визнаєте Ніколаса Мадуро? Якщо ви відповісте "ні", то у вас не буде права звернутися до цього зібрання".

Члени опозиції сприйняли це як спробу заткнути їм рота.

"Вони можуть побити нас, посадити у в'язницю і навіть вбити, але ми не зрадимо наші принципи, - сказав Борхес журналістам. - Ці удари тільки додають нам сили".

Гарячий Першотравень

У понеділок Енріке Капрілес заявив, що Мадуро "незаконно вкрав президентство". Лідер опозиції може оскаржити результати виборів у Верховному суді Венесуели, але він повинен встигнути подати позов до 6 травня.

Пан Капрілес висловив впевненість у тому, що цей спір "дійде до міжнародного органу".

І Енріке Капрілес, і Ніколас Мадуро закликали своїх прихильників вийти на першотравневі демонстрації. Кореспонденти передають, що це викликало побоювання з приводу можливих сутичок.

Капрілес вже оголосив про зміну маршруту опозиційного маршу - за його словами, він "не хоче проблем".

BBC Україна